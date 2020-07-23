«Ъ»: данные о гражданском оружии в России соберут в единую систему

Новая информационная система контроля оборота оружия и управления охранными услугами заработает к концу 2020 года. Она предназначается как для сотрудников Росгвардии, так и для внешнего пользователя - покупателей, продавцов, производителей оружия. Магазины, заводы, стрелковые клубы и ЧОПы получат доступ к единой базе учтенного оружия. Это позволит отследить каждую единицу с момента, как оружие выпустили на заводе.

Например, Росгвардия благодаря новой системе сможет получать информацию о покупаете и приобретаемых им товаров: оружии и патронах. Для покупателей упрощшается оформление документов на покупку и хранение оружия- через новую систему можно будет подать электронную заявку. Что касается охранных служб, то Росгвардия получит возможность следить за группами задержания онлайн и контролировать их передвижение.

Разработкой занимается НИИ «Восход», передает «Коммерсант». Планируется создание специальных приложений под iOS и Android.