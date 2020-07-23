Туризм по-новому: как вернуть деньги за отдых в России

Съездить в отпуск и получить за это денежную компенсацию в зависимости от стоимости поездки, предложили россиянам в Ростуризме, чтобы поддержать граждан после того, как эпидемия коронавируса пошла на спад. Согласно специальной программе, в федеральном агентстве составили список из 44 регионов и 11 направлений, куда можно отправиться в этом году в туристическую поездку.

Выбрав желаемое направление из перечисленных, путешественникам вернется часть денег за оплаченный тур обратно на счет. Распоряжение о запуске данной программы подписал накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выступая в Государственной Думе 23 июля глава кабмина отметил, что для этих целей из бюджета страны уже выделено 15 миллиардов рублей.

Программа Ростуризма будет запущена в августе. Определившись с пунктом назначения, туристам нужно будет подобрать подходящий им по стоимости тур в данный регион. При покупке тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся назад пять тысяч рублей. Если цена поездки колеблется от 50 до 75 тысяч рублей, то путешественнику перечислят обратно на счет десять тысяч рублей от внесенной суммы. А максимальный кэшбек в 15 тысяч рублей гарантирован за туры, стоимость которых составляет выше 75 тысяч рублей.

Кешбэк при приобретении туров будет начисляться при их оплате с помощью карты «Мир». Условием для получения компенсации является то, что продолжительность тура должна составлять не менее пяти ночей.

В акцию включены 44 региона, которые нужно посетить с 15 августа до 20 декабря. Список регионов охватывает практически всю Россию в алфавитном порядке: от Архангельской области и Башкортостана, до Кабардино-Балкарии и Камчатского края с Карелией и Мурманской областью, до Приморского края, острова Сахалин, Татарстана, Удмуртии, Ханты-Мансийского автономного округа - Югра и Ярославля.

Отдельной категорией представлены туры, получить кэшбек за покупку которых можно будет, отправившись туда вне высокого летнего сезона - с 1 октября до 20 декабря. С эти даты можно будет побывать в Алтайском крае и Республике Алтай, Калининградской области, Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, Ленинградской области, Московской области, Ставропольском крае, а также Москве и Санкт-Петербурге.