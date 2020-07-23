Угрожавший подорвать гранату в Полтаве мужчина взял в заложники полицейского

Мужчина, который угрожал подорвать гранату в Полтаве, взял в заложники полицейского. Он удерживает его за руку. После некоторых переговоров злоумышленник согласился обменять заложника-полицейского на полковника полиции, начальника уголовного розыска.

«После переговоров злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна, с которым он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле», - написал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Сообщается, что злоумышленник вместе с заложником направился к выезду из города.

Продолжаются переговоры, цель которых заставить злоумышленника сдаться полиции не нанося вреда ни себе, ни окружающим. Введена в действие полицейская специальная операция «Гром», добавил в своем сообщении Геращенко.