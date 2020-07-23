Удар по Свободе: легендарная американская статуя подверглась атаке молний

В Сети опубликовали ролик, на котором мощная грозовая молния попадает ровно в основание статуи Свободы в Нью-Йорке.

Причем, молния не осталась единичной: пять раз она ударила ровно в одно и то же место. В самом начале ролика слышны восхищенные возгласы оператора и человека, находящегося рядом с ним. Видео опубликовано в Twitter.

Между тем, ранее, во время сильной грозы в Москве, молния угодила прямиком в Останкинскую телебашню. Молнии в этот раз были непривычно частыми и скученными, бьющими по нескольку раз в одно и то же место.