В России прибавилось 5 848 пациентов с коронавирусом

За истекшие сутки в Российской Федерации инфекция коронавируса обнаружена еще у 5 848 пациентов. В столице из этого числа зарегистрировано 608 новых инфицированных. Общее число людей, которых поразил COVID-19 с начала эпидемии в России, составило 795 038 человек.

Вместе с тем за прошедшие 24 часа из больниц выписали 8 277 человек, выздоровевших от COVID-19. Из них в Москве - 453 пациента. В целом за весь период эпидемии в стране выздоровели 580 330 человек.

Также за сутки зафиксировано 147 летальных случаев, 14 - в Москве. За весь период в России от коронавируса скончались 12 892 человека.