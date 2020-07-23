Эксперт рассказал, чем может обернуться для экологии использование одноразовых масок

Директор Всероссийского института природы Андрей Пешков в комментарии «Звезде» оценил масштабы последствий для окружающей среды из-за использования одноразовых масок.

«Это существенный неожиданный фактор загрязнения к которому никто не готов. В морской среде это в чистом виде антропогенное загрязнение, которое будет поступать в огромных количествах, если не принять исчерпывающих мер. Это будет существующее влияние на качество среды», - отметил эксперт.

По его словам, в среду будут поступать не то что миллионы, а сотни миллионов масок. Они представляют опасность не только для мирового океана, но и для городской среды.

Ранее японские СМИ, опираясь на данные экологов, дайверов и других специалистов заявили об угрозе одноразовых масок. Они раскиданы по морскому побережью, попадаются в рыболовных сетях вместе с уловом, и если не предпринять кардинальных мер, вскоре в океане их станет больше, чем медуз.