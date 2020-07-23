NASA поздравило Китай с запуском зонда на Марс

Глава NASA Джим Брайденстайн поздравил КНР с успешным запуском зонда на Марс. На своей странице в соцсети он поприветствовал шаги Китая к вхождению в сообщество международных научных исследователей Красной планеты.

«США, Европа, Россия, Индия и скоро ОАЭ будут приветствовать вас на Марсе в восхитительный год научных открытий. Безопасного полета, “Тяньвэнь-1”», - написал глава NASA в своем Twitter.

Ранее глава NASA также поздравил с успешным запуском зонда Объединенные Арабские Эмираты. Джим Брайденстайн назвал миссию началом пути, в конце которого находится реализация цели заселения Красной планеты. Он также отметил, что успешный начальный результат стал «кульминацией кропотливого труда, сосредоточенности и преданности делу».