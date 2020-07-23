В Полтаве мужчина с гранатой угрожает устроить взрыв
Сейчас полиция ведет с ним переговоры и принимает меры для задержания злоумышленника.
© Видео: ІРТ Полтава, YouTube © Фото: pl.npu.gov.ua
В Полтаве мужчина с гранатой угрожает устроить взрыв.
Полиция принимает меры для задержания злоумышленника, который угрожает взорвать гранату.
«На улице Остапа Вишни проводится спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина сопротивляется и угрожает работникам полиции гранатой», - сообщает полиция Полтавской области в Facebook.
Сейчас с мужчиной ведутся переговоры. На месте также работают взрывотехники, следственно-оперативная группа, сотрудники уголовного розыска полиции области и Полтавского отдела полиции и другие специальные службы.