Дегтярев допустил возможность ужесточения ограничений в Хабаровском крае из-за эпидемии

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не исключает возможности ужесточения ограничений, введенных ранее из-за ситуации с коронавирусом, так как эпидемиологическая обстановка в Хабаровском крае ухудшается. Рост заболеваемости врио губернатора связывает с нарушениями гражданами рекомендованных мер по противодействию распространения вируса.

«Безусловно, есть риск роста заболеваемости. Возможно ужесточение режима, но о послаблении никаком речи быть не может», - сказал Дегтярев.

Он отметил, что решение будет приниматься совместно с Роспотребнадзром.

Также Дегтярев в ближайшее время намерен проверить строящиеся и ремонтирующиеся медучреждения края и запросить дополнительную технику и средства для борьбы с коронавирусом.

«Возможно, еще и в Москве возьмем и специалистов, и оборудование, и средства индивидуальной защиты», - сказал Дегтярев.

На данный момент в регионе выявлено 6 457 случаев заражения COVID-19.

Напомним, что Дегтярев получил от президента РФ Владимира Путина предложение заступить на пост временно исполняющего обязанности главы региона 20 июля. Связано оно было с задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Некоторые отрицательно настроенные по отношению к нему люди пришли под окна нового руководителя региона и стали призывать его выйти на улицу, очевидно желая познакомиться лично.