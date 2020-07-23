Вскрытие показало странные изменения в организме у умерших от COVID-19

Исследователи из университета LSU Health в Новом Орлеане выявили изменения, которые ставят под сомнение представление о том, что инфекция коронавируса вызывает типичный миокардит (поражение сердечной мышцы преимущественно вследствие воспаления). Как пояснил доктор медицинских наук, профессор Ричард Вандер Хайде изданию EurekAlert.

Исследователи установили, что повреждения, выявленные в результате вскрытия у пациентов, умерших от СОVID-19, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее. Речь скорее об «уникальной» гибели отдельных клеток в сердечной мышце.

Также профессор отметил, что SARS-CoV-2, в отличие от первого коронавируса SARS, не присутствует в клетках сердечной мышцы. Поэтому вирусную инфекцию специалисты обнаружили в некоторых клетках мелких кровеносных сосудов.