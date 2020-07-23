Вспышка COVID-19 произошла в доме престарелых под Красноярском
Учитывая возраст постояльцев, все они были отправлены в больницу Ачинска.
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
Вспышка коронавируса произошла в доме престарелых недалеко от Ачинска в Красноярском крае. В результате инцидента, пациентов частного пансионата госпитализировали, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.
Уточняется, что среди 29 постояльцев пансионата положительный тест на коронавирус оказался у 22 человек.
«У всех них регистрируется бессимптомная форма заболевания, без клинических проявлений», - говорится в сообщении.
Тем не менее, учитывая возраст постояльцев, все они были отправлены в больницу Ачинска, говорится на сайте «Российской газеты».
Всего по состоянию на 22 июля в Красноярском крае было зафиксировано 11 790 случаев заболевания COVID-19.