Власти Владимирской области опровергли информацию о повторном случае заражения COVID-19

«В первом случае переболел пневмонией с отрицательным результатом теста на коронавирус, а во втором случае заболевания результат теста на новую коронавирусную инфекцию был положительным», - сказано в сообщении.

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