Власти Владимирской области опровергли информацию о повторном случае заражения COVID-19
Ранее губернатор сообщил, что «один из медиков заразился в течение двух месяцев второй раз».
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Врач одной из больниц Владимирской области не заболевал повторно коронавирусом, сообщили в пресс-службе администрации региона.
«В первом случае переболел пневмонией с отрицательным результатом теста на коронавирус, а во втором случае заболевания результат теста на новую коронавирусную инфекцию был положительным», - сказано в сообщении.
Ранее губернатор области Владимир Сипягин сообщил, что врач одной из больниц заразился коронавирусом «в течение двух месяцев второй раз».