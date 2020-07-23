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Японские СМИ предупредили об угрозе одноразовых масок

Ирина Егорова
10:22 23.07.2020
Если сейчас не принять мер, предупреждают экологи, человечество столкнется с настоящей катастрофой.
Японские СМИ предупредили об угрозе одноразовых масок
© Фото: Salvatore Laporta, Keystone Press Agency, Globallookpress

Одноразовые маски, латексные перчатки и другое медицинское защитное от COVID-19 оборудование может представлять угрозу для окружающей среды и экологии, сообщает японское агентство Киодо, приводя данные экологов, дайверов и сообщения свидетелей с разных концов света. 

Рост использования индивидуальных средств защиты во всем мире представляет опасность и для океана. Если сейчас не принять мер, предупреждают экологи, человечество столкнется с настоящей катастрофой.

«Зная, что было заказано более 2 миллиардов одноразовых масок во Франции, в скором времени в средиземноморских водах может появиться больше масок, чем медуз», - передает агентство.

Также сообщается, что маски валяются вдоль морских берегов, а рыбаки находят их в сетях вместе с уловом.

«Одной маске для лица требуются сотни лет для распада на частицы микропластика, такого же как сейчас находят в рыбе, употребляемой в пищу человеком, а также в морской соли», - предупреждает OceansAsia, рекомендуя переключаться, насколько возможно, на многоразовые маски.

Всего в мире выявлено более 15 миллионов заболевших коронавирусной инфекцией. В России насчитывается 789 190 зараженных COVID-19.

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