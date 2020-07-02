Названы основные преимущества «умных» счетчиков

«Умные» счетчики могут единовременно снимать показания как поквартирно, так и на входе в дом. Значит, сотрудникам поставщика больше не придется перепроверять данные за гражданами. Об этом сообщила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

В беседе с газетой «Известия» она рассказала, что новые приборы очень точные. Также Разворотнева подчеркнула, что зачастую граждане сдают показания не каждый месяц, и это приводит к перерасчетам. Для экономии она посоветовала использовать светодиодные лампы и датчики движения.

Напомним, что в конце 2018 года Владимир Путин подписал закон, который вводит единые требования к интеллектуальным приборам и системам учета электроэнергии. С 1 июля этого года все обязанности по установке, эксплуатации, проверке и замене «умных» счетчиков переносятся с потребителей на поставщиков.