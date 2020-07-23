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Воссоединение четверки: ABBA выпустит пять новых песен

Анна Берестовая
00:31 23.07.2020
Композиции изначально должны были увидеть свет еще в конце прошлого года, но планам помешали технические трудности и пандемия.
Воссоединение четверки: ABBA выпустит пять новых песен
© Фото: imago stock&people, Globallookpress

Легендарная шведская группа ABBA, известная по всему миру, собирается выпустить пять новых композиций в 2021 году. О таких намерениях сообщают СМИ, ссылаясь на одного из участников группы Бьорна Ульвеуса.

О двух уже готовых песнях стало известно еще в 2018 году. Тогда сами музыканты, которые многократно заявляли об отсутствии намерений вновь воссоединиться, рассказали о двух новых совместных треках - Don't Shut Me Down и I Still Have Faith In You. После объявления премьера песен несколько раз переносилась.

Как указал ведущий подкаста Reasons To Be Cheerful Джефф Ллойд, побеседовавший с Ульвеусом, все пять композиций готовили к выпуску в конце прошлого года, однако технические сложности вместе с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции заметно изменили планы.

На работу над новой совместной музыкой участников ABBA вдохновил процесс подготовки виртуального тура с выступлениями их двойников-голограмм.

На официальной странице группы в Instagram музыканты признались, что во время работы в студии звукозаписи они ощущали, будто длительного перерыва в деятельности группы не было и «время замерло».

Ранее одна из песен группы ABBA Waterloo была признана величайшей композиций в истории музыкального конкурса «Евровидение».

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