Воссоединение четверки: ABBA выпустит пять новых песен

Легендарная шведская группа ABBA, известная по всему миру, собирается выпустить пять новых композиций в 2021 году. О таких намерениях сообщают СМИ, ссылаясь на одного из участников группы Бьорна Ульвеуса.

О двух уже готовых песнях стало известно еще в 2018 году. Тогда сами музыканты, которые многократно заявляли об отсутствии намерений вновь воссоединиться, рассказали о двух новых совместных треках - Don't Shut Me Down и I Still Have Faith In You. После объявления премьера песен несколько раз переносилась.

Как указал ведущий подкаста Reasons To Be Cheerful Джефф Ллойд, побеседовавший с Ульвеусом, все пять композиций готовили к выпуску в конце прошлого года, однако технические сложности вместе с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции заметно изменили планы.

На работу над новой совместной музыкой участников ABBA вдохновил процесс подготовки виртуального тура с выступлениями их двойников-голограмм.

На официальной странице группы в Instagram музыканты признались, что во время работы в студии звукозаписи они ощущали, будто длительного перерыва в деятельности группы не было и «время замерло».

Ранее одна из песен группы ABBA Waterloo была признана величайшей композиций в истории музыкального конкурса «Евровидение».