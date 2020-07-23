Самая яркая за семь лет комета приблизится к Земле на минимальное расстояние

Комета C/2020 F3 (NEOWISE), которая является самой яркой из наблюдаемых за последние семь лет, сегодня, 23 июля, приблизится на минимальное расстояние к Земле.

Комета подойдет к нашей планете почти на 100 миллионов километров, что по космическим меркам очень мало, после чего продолжит свой путь. Ее скорость составит чуть более 50 километров в секунду, что также крайне мало.

Несмотря на то, что свечение кометы уже слабеет, ее все равно можно будет рассмотреть вечером и в течение нескольких часов ночью. Об этом сообщает BBC.