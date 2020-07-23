Россиянам рассказали, как избежать инсульта

Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай рассказал россиянам, как избежать инсульта.

По его мнению, избежать до 80 процентов случаев данного заболевания можно при соблюдении здорового образа жизни. Прежде всего, по мнению специалиста, следует отказаться от курения и злоупотребления алкоголем.

Также нужно давать организму регулярные физические нагрузки. При наличии заболеваний, таких как, к примеру, гипертония, необходимо контролировать их течение и наблюдаться у специалиста, написал Салагай в своем паблике.

Ранее кардиологи назвали три простых способа, которые могут помочь избежать инфаркта и инсульта. Способы перечислили специалисты из Германии.