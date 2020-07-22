Перенесший операцию Буйнов обеспокоил подписчиков новой фотографией

Певец Александр Буйнов обеспокоил своих подписчиков в социальных сетях после того, как разместил там фотографию после операции. Изображение было опубликовано в Instagram.

В частности, на снимке музыкант запечатлен в больничной палате. На нем видны пластыри и повязки. Сам Буйнов прокомментировал произошедшее спокойно: «Случилось то, что случилось».

«Догадайтесь сами, почему схуднул! Даю подсказку - был приступ, очень было бубо! И еще - после операции стал добрее, потому что... полстраны живет без этого», - написал он.

Пользователи Сети в комментариях к посту пожелали Буйнову скорейшего выздоровления. Также слова поддержки написали и звезды российского шоу-бизнеса.

«Саня! Выздоравливай!» - прокомментировала фотографию певица Лолита Милявская. «Не болей!» - написал композитор Игорь Крутой.

Весной 2011 года Буйнов уже переносил операцию по удалению опухоли. Тогда музыкант проходил лечение в московском онкологическом центре имени Блохина.