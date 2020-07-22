Дегтярев ответил на призывы хабаровчан покинуть свой пост

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев столкнулся с первой негативной реакцией в своей адрес. Некоторые отрицательно настроенные по отношению к нему люди пришли под окна нового руководителя региона и стали призывать его выйти на улицу, очевидно, желая познакомиться лично.

Дегтярев заявил, что завоевывать авторитет и расположение у хабаровчан он намерен своей работой, открытостью и общением. В первое же утро в новой должности он с удовольствием прогулялся по городу, при этом люди ему приветливо улыбались и были настроены доброжелательно. А тех, кто кричал под окнами его дома: «Дегтярев, выходи!» - врио губернатора призвал вести себя поспокойнее, так как это некультурно.

«Я обязательно выйду, и завтра буду гулять, и от общения получаю только удовольствие», - написал Михаил Дегтярев в Instagram.

Руководитель региона добавил, что покидать свой пост он не намерен, так как ему нужно работать и перед ним стоит множество задач.

«Поэтому давайте пока временно поработаем, как президент сказал, - временно исполняющий обязанности, а 2021 год покажет», - заявил Дегтярев.

После ареста бывшего губернатора края Сергея Фургала Хабаровская область десять дней находилась без руководителя. За это время на столе у врио губернатора, по его словам, накопилась огромная стопка документов, с которой он намерен разобраться.