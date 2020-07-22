На волоске: переболевшие COVID-19 рассказали об изменениях во внешности

Переболевшие коронавирусной инфекцией рассказали о ее влиянии на внешность. По словам бывших пациентов, вероятно, существует связь между болезнью и последующим облысением.

Проблему описала переболевшая COVID-19 британка: она отметила, что после того, как вылечилась, заразившись от отца, при каждом расчесывании головы замечала выпадающие волосы, причем в гораздо большем объеме, чем это случалось обычно. Аналогичную проблему заметили и многие пользователи Twitter.

«Лихорадка с повышением температуры тела выше 37,5 градусов может сопровождаться потерей волос, так как нарушается их естественный цикл роста», - приводит издание The Sun слова доктора Арагоны Джузеппе.

В подобной ситуации имеет место так называемый телогенный отток, когда большое количество волос в фазе покоя истончается или выпадает. Явление носит временный характер.

Между тем в Италии во время исследований выявили долгоиграющие последствия коронавируса. Как оказалось, у около 90% переболевших даже в течение нескольких месяцев после этого наблюдаются симптомы, сопутствующие заболеванию.