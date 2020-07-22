Названы российские регионы, которые окажутся в зоне аномального тепла

Север европейской части России, Урала и Якутии на этой неделе окажутся в зонах аномального тепла. При этом в Якутии будут наблюдаться самые значительные отклонения от климатического нормы, сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Если смотреть на карту аномалий температуры, то выделяются просто красные пятна (красный цвет обозначает значительное превышение климатической нормы) на севере европейской части России, Урала и Якутии», - цитирует метеоролога ТАСС.

Согласно прогнозу на европейской территории России, в республике Коми и Архангельской области температура составит от 24-26 градусов тепла, а в Якутии ее значения поднимутся до 26-31 градуса. Такой температурный фон продержится до конца недели.