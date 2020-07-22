Олег Тиньков рассказал о потере волос

Банкир Олег Тиньков, которому потребовалось пройти несколько курсов химиотерапии из-за заболевания лейкемией, сообщил, что он абсолютно лишился волос.

«Я все-таки потерял волосы, после четвертой химии. Третью пережили они, но это было все», - написал он в Instagram.

Бизнесмен добавил, что посттрансплантационный период проходит хорошо. Он также поблагодарил друзей за поддержку и сообщил, что некоторые его коллеги даже сами побрили головы налысо в знак солидарности, чтобы подбодрить его.

Тиньков был вынужден перенести операцию по трансплантации костного мозга из-за обнаруженной у него лейкемии. Для лечения предприниматель отправился в Германию, где переболел коронавирусной инфекцией.