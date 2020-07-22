Высший пилотаж: «Русские Витязи» выступят во Владивостоке на День ВМФ

Во Владивостоке в рамках празднования Дня Военно-Морского Флота 26 июля для жителей и гостей столицы Приморья состоится выступление прославленной авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи».

Пилоты будут показывать свое мастерство над акваторией Амурского залива. Начало демонстрационных полеты истребителей запланировано на 13 часов по местному времени. Летчики будут действовать на высотах от 50 до 5 тысяч метров.

В программе выступления пилотажной группы под командованием гвардии полковника Андрея Алексеева - фигуры высшего пилотажа, пролеты в составе различных строев и элементы воздушного боя на истребителях Су-35С истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.