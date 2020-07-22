Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Высший пилотаж: «Русские Витязи» выступят во Владивостоке на День ВМФ

Валентина Пескова
07:26 22.07.2020
Демонстрационные полеты истребителей начнутся в 13 часов по местному времени над акваторией Амурского залива.
Высший пилотаж: «Русские Витязи» выступят во Владивостоке на День ВМФ
© Фото: Минобороны РФ

Во Владивостоке в рамках празднования Дня Военно-Морского Флота 26 июля для жителей и гостей столицы Приморья состоится выступление прославленной авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи».

Пилоты будут показывать свое мастерство над акваторией Амурского залива. Начало демонстрационных полеты истребителей запланировано на 13 часов по местному времени. Летчики будут действовать на высотах от 50 до 5 тысяч метров.

В программе выступления пилотажной группы под командованием гвардии полковника Андрея Алексеева - фигуры высшего пилотажа, пролеты в составе различных строев и элементы воздушного боя на истребителях Су-35С истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.07.2020, 17:29
Дома лучше: топ-5 самых популярных направлений для отдыха в России
Дата21.07.2020, 15:38
Взрывы и стрельба: морпехи прорвали оборону «противника» и отвоевали побережье на Камчатке
Дата21.07.2020, 18:33
Бой Емельяненко и Исмаилова состоится без зрителей
Дата21.07.2020, 11:05
Новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» принят в состав ВМФ РФ
Дата20.07.2020, 17:50
Советские, рекордные, наши: какими спустя 40 лет вспоминают Олимпийские игры 1980 года
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:18 В стране и мире
Названы российские регионы, которые окажутся в зоне аномального тепла
01:51 В стране и мире
Видео
Захватчику автобуса в Луцке пришлось ждать, пока его задержат на месте преступления
00:17 В стране и мире
Видео
«Устранить коллизию»: в Госдуме предложили обязать СМИ ставить отметку о запрете в публикациях о террористах
21:40 В стране и мире
Видео
Все заложники в украинском Луцке освобождены
18:16 В стране и мире
Видео
«Приютили ворюгу»: котенок попытался «ограбить» бар в Анапе
События дня
События дня
Главный военно-морской парад
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Удары «Калибрами»: военнослужащие ЧФ уничтожили «противника» в Крыму в ходе внезапной проверки
Видео
Опубликованы уникальные кадры подрыва перспективного снаряда для РСЗО будущих поколений
«Борщ из людей»: жительница Сочи пожаловалась на наплыв туристов
Федосеева-Шукшина подала в суд на Бари Алибасова
Видео
Захватчику автобуса в Луцке пришлось ждать, пока его задержат на месте преступления
В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.