Невролог дала советы, как эффективно бороться со стрессом

Стрессовая ситуация, которая возникла у людей во всем мире в связи в пандемией коронавируса, оказала свое влияние на состояние психического и психологического здоровья у большинства граждан в разных странах.

Для того, чтобы преодолеть кризисный период, нужно знать, как грамотно избавляться от стресса. Невролог, психиатр и психотерапевт Ольга Котова рассказала, что в данном случае принятие алкогольных напитков в качестве успокоительного или же большого количества еды, чтобы «заесть» стресс, не окажет никакого положительного эффекта.

Специалист советует при стрессе отвлекаться на что-то внешнее. Например, не сосредотачиваться на том, что происходит внутри вас, а переключить внимание на окружающий мир - например, посчитать красные вещи в комнате или найти три деревянных предмета.

«Чем сложнее найти в комнате предметы, тем проще расслабиться, потому что ты отвлекаешься на внешнее», - цитирует невролога радио Sputnik.

Второй способ - это наличие физических действий и тактильных ощущений. Для этой цели невролог советует использовать игрушки-антистресс. Они помогают сконцентрировать ощущения на тактильных и расслабиться.