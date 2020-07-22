Дегтярев рассказал, на кого будет равняться при управлении Хабаровским краем

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в своей работе будет равняться на опыт предыдущих губернаторов и руководителей региона.

По его словам, в качестве особого примера выступит работа Алексея Черного, руководившего регионом с 1962 по 1988 годы.

«Мы будем равняться в своих управленческих практиках на лучшие практики всех губернаторов. Ориентироваться в своих решениях будем на такого столпа хабаровской политики, как Алексей Черный», - рассказал Дегтярев во время трансляции в Instagram.

Должность врио губернатора Хабаровского края была предложена Михаилу Дегтяреву президентом РФ Владимиром Путиным. Его предшественник, Сергей Фургал, был освобожден от должности в связи с утратой доверия. Он подозревается в организации убийств бизнесменов в составе преступного сообщества.