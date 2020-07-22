Власти Черногории объявили эпидемию COVID-19 по всей стране

Во всей Черногории после скачка числа заражений был официально объявлен переход распространения коронавирусной инфекции в статус эпидемии. Об этом сообщили в правительстве государства.

Вечером 21 июля Институтом общественного здоровья в Подгорице было объявлено о проведении за сутки 612 тестов на COVID-19, 98 из которых показали положительный результат. С начала возобновления коронавируса в стране в июне заболевание унесло жизни 26 человек.

В настоящее время на территории Черногории насчитывается 1920 активных больных.

В связи с провозглашением эпидемии для граждан вступили в силу правила, обязывающие носить маску, в том числе на открытом воздухе, людям старше семи лет. Также было установлено максимально разрешенное число человек, находящихся в одном пространстве: открытом – 40 человек, закрытом – 20.

Запрет на работу клубов и проведение праздничных мероприятий, а также ограничение режима работы кафе были продлены до 6 августа и 30 августа соответственно.

Ранее, ближе к концу мая текущего года, власти Черногории объявили эпидемию COVID-19 побежденной на территории государства, но стабильное состояние длилось недолго.