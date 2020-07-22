Бастрыкин поручил доложить о ситуации с ребенком, который выпал из окна в Подольске

Следственный комитет должен получить доклад о ситуации, произошедшей накануне в Подольске, где из окна жилого дома упал маленький ребенок. Такое поручение было дано председателем СК России Александром Бастрыкиным.

Ранее, 21 июля, из сообщения пресс-службы подмосковного отделения МВД РФ стало известно, что в одном из домов в Подольске из окна, перевесившись через перила, выпал мальчик 2,5 лет. Ребенка сумели поймать прохожие.

Сотрудники полиции с трудом попали в квартиру, из которой выпал мальчик, и нашли на месте спящую 21-летнюю пьяную мать и ее младшего сына. Стало известно, что девушка крепко спала и не заметила пропажи старшего ребенка.

Работники следственного комитета тщательно рассмотрят все обстоятельства инцидента и вынесут правовую оценку произошедшему при надобности.