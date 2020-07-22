Ученые создали тест для выявления рака за четыре года до проявления симптомов

Группа исследователей из США и Китая создала тест, позволяющий по крови определить у человека рак за четыре года до его предполагаемого проявления.

Тест способен определить рак желудка, пищевода, печени и легких. Образцы крови боровшихся с онкологией пациентов собирали в Китае с 2007 по 2017 годы. Всего в исследовании приняли участие более 120 тысяч человек, у которых взяли более 1,5 миллиона проб крови. При том в руки ученых попали анализы людей, у которых рак диагностировали только через несколько лет после сдачи крови.

Отмечается, что тест, получивший название PanSeer, способен выявлять рак на ранних стадиях у бессимптомных пациентов с вероятностью в 91 процент. Ученые продолжают совершенствовать методику, говорится в материале научного журнала Nature Communications.