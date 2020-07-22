Немецкие бизнесмены готовят ответ на санкции США по «Северному потоку -2»
Из-за расширения санкций сильно пострадают немецкие компании, связанные со строительством газопровода.
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Представители немецкого бизнеса прорабатывают ответные меры в связи с новыми санкциями США по «Северному потоку - 2».
Отмечается, что из-за расширения санкций сильно пострадают немецкие компании, связанные со строительством газопровода: Штаты грозятся закрыть их банковские счета и запретить руководителям въезд в страну.
Глава Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс заявил в интервью медиагруппе Funke, что ранее бизнесмены старались избегать реакций на действия США, но из-за ухудшения ситуации решили разработать ответные меры.
Ранее стало известно, что Палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета на оборону страны, предусматривающий ужесточение санкций.