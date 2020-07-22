Социальная ярмарка сирийских товаров открылась в Дамаске

На недавно открывшемся в Дамаске социальном рынке найти можно что угодно. У некоторых вещей этикетка одновременно на русском и на арабском, что означает - партия импортная. Еще одна особенность в том, что на товарах по два ценника. На одном написано, сколько придется заплатить в обычном магазине. На втором, стоимость здесь, на социальном рынке.

«Хочу купить варенье. Здесь есть разные джемы - все очень дешево. Выгодно купить сразу несколько банок», - рассказала местная жительница Фатима Азбек.

Все товары здесь местного производства. С тех пор, как США и страны Евросоюза ввели очередные санкции против Сирии, носящие название «закон цезаря», количество торговых партнеров у страны сократилось еще сильнее. Впрочем, есть плюсы, - товары под брендом «сделано в Сирии» заполняют ниши, которые раньше занимали иностранные торговые марки.

В первую очередь рынок в Дамаске подходит для тех, у кого упали доходы. Сирийская валюта, за пару месяцев обесценилась более чем в два раза, тогда как здесь есть возможность сэкономить.

Директор ярмарки Мухаммед аль-Умар рассказал, что на ярмарке представлено целых 150 компаний.

«На каждый вид продукции по одной-две фирмы. Компании за участие платят символическую цену. Каждый день нашу ярмарку посещают две тысячи человек. Но впереди выходные, уверен, количество посетителей увеличится в несколько раз», - рассказал он.

Скоро праздник государства курбан-байрам, а значит, спрос вырастет еще. Но здесь не беспокоятся, так как склады заполнены, и компаний, которые хотят поставлять товары на рынок, тоже хватает.