Ученые нашли самую тяжелую экзопланету

Экзопланета TOI-849b в созвездии Печи, открытая астрономами в 2018 году, тяжелее Земли в 40 раз. Огромное ядро неудавшегося газового гиганта вращается на своей орбите на расстоянии 730 световых лет от нашей планеты. Один оборот вокруг звезды TOI-849 планета-тяжеловес делает за 18,4 часа.

По размеру экзопланета идентична Нептуну, отмечают ученые, называя ее нептуноподобной пустыней. Согласно предположению астрономов, когда-то планета имела свою атмосферу из гелия и водорода, но эти газы были притянуты и уничтожены местным солнцем, говорится в статье в журнале Nature.

Экзопланета была обнаружена при помощи космического телескопа TESS, который ищет и исследует 200 тысяч ближайших к Земле звезд. Планета TOI-849b не единственный причудливый мир на просторах бескрайнего космоса. За последнее десятилетие были обнаружены тысячи подобных объектов, некоторые из которых не поддаются никакой классификации.