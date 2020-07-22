По меньшей мере 11 человек получили ранения при стрельбе в Чикаго
Девять из всех пострадавших были доставлены в больницу на карете скорой помощи.
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На территории Чикаго после произошедшей там стрельбы госпитализированы с огневыми ранениями 11 человек.
Согласно имеющейся информации, все пострадавшие в настоящее время находятся либо в серьезном, либо в критическом состоянии.
Девять пациентов оказались в медицинском учреждении после транспортировки каретой скорой помощи. Два человека смогли добраться до больницы самостоятельно.
Об этом пишет местный телеканал ABC 7 со ссылкой на пожарных.
Ранее стало известно, что некие злоумышленники примерно в 18.30 по местному (02.30 по московскому) открыли огонь по людям на чикагской улице West 79th. Вблизи места инцидента располагается похоронное бюро.