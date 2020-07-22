По меньшей мере 11 человек получили ранения при стрельбе в Чикаго

На территории Чикаго после произошедшей там стрельбы госпитализированы с огневыми ранениями 11 человек.

Согласно имеющейся информации, все пострадавшие в настоящее время находятся либо в серьезном, либо в критическом состоянии.

Девять пациентов оказались в медицинском учреждении после транспортировки каретой скорой помощи. Два человека смогли добраться до больницы самостоятельно.

Об этом пишет местный телеканал ABC 7 со ссылкой на пожарных.

Ранее стало известно, что некие злоумышленники примерно в 18.30 по местному (02.30 по московскому) открыли огонь по людям на чикагской улице West 79th. Вблизи места инцидента располагается похоронное бюро.