В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности
Такой уровень опасности означает, что непогода несет потенциальные риски.
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Специалисты Гидрометцентра предупредили об ожидающемся на территории столицы и области «желтом» уровне погодной опасности. Риски будут вызваны грозой и сильными дождями 22 июля.
Данная степень интенсивности события означает потенциальную опасность, которую несет непогода.
Сами ливни и гроза будут длиться несколько часов. В Москве они прогнозируются между 11.00 и 14.00, а в Подмосковье дождь и грозу стоит ждать с 09.00 до 17.00.