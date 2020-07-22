«Собрание клише»: британский политолог оценил обвинения Лондона о вмешательстве РФ в референдум по Brexit

Британский политолог и журналист Александр Меркурис в эксклюзивном разговоре со «Звездой» оценил обвинения России со стороны Лондона о якобы вмешательстве нашей страны в политическую жизнь Британии, в том числе в референдум по Brexit.

Данные обвинения обнародованы в опубликованном 21 июля докладе комитета парламента страны по разведке и безопасности.

«Доклад - собрание клише, который содержит абсолютно пустые обвинения в адрес России по поводу вмешательства, но он говорит о том, что некоторые люди в Британии хотят, чтобы отношения между Россией и Британией и Россией и Западом были плохими», - считает Меркурис.

Он подчеркнул, что британская сторона так и не предоставила каких-либо доказательств «вмешательства». За «доказательства» выдается то, что референдум в Шотландии и референдум по Brexit освещали российские СМИ.

«По их мнению, если российские газеты, телевизионные каналы и сайты, в том числе на английском языке, освещают что-то, то это вмешательство», - отметил эксперт.

Он считает, что Лондон пытается «приплести» референдум в Шотландии из-за опасений по поводу сложившейся ситуации. По мнению Меркуриса, власти Британии боятся, что шотландцы захотят провести новый референдум и выйти из состава страны.

Эксперт подчеркнул, что Лондон не смог получить поддержку своей позиции в ЕС, Франция, Италия и другие страны не восприняли обвинения всерьез.