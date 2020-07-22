Мадонна рассказала о неоплаченном в России «штрафе» на миллион долларов

Певица Мадонна рассказала, что якобы была оштрафована на миллион долларов после концерта в Санкт-Петербурге восемь лет назад, и не оплатила штраф.

«Правительство оштрафовало меня на миллион долларов за поддержку геев. Я не заплатила», - написала Мадонна на своей странице в Twitter.

Как рассказали РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, несколько активистов в 2012 году действительно подали иск к певице, который не был удовлетворен.