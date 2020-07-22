Мадонна рассказала о неоплаченном в России «штрафе» на миллион долларов
Несколько активистов в 2012 году подали иск к певице.
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Певица Мадонна рассказала, что якобы была оштрафована на миллион долларов после концерта в Санкт-Петербурге восемь лет назад, и не оплатила штраф.
«Правительство оштрафовало меня на миллион долларов за поддержку геев. Я не заплатила», - написала Мадонна на своей странице в Twitter.
Как рассказали РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, несколько активистов в 2012 году действительно подали иск к певице, который не был удовлетворен.