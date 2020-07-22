В Ирландии найден огромный комплекс древнейших храмов

На территории Ирландии с помощью специальных технологий, позволяющих дистанционно сканировать местность, командой археологов из нескольких стран были обнаружены подземные руины впечатляющих размеров культового комплекса.

По оценкам специалистов, возведены постройки были еще в доисторические времена. Ученые считают, что открытие является свидетельством существования монументальных храмов железного века на исследуемой местности.

Определить, что на данной территории оживленно шла жизнь еще до появления первых рыцарей и королей Ольстера, помогли сканирующие приборы, запущенные над поверхностью. Информация о находке была опубликована в Irish Times.

Предположение о возможном наличии на месте храмового комплекса высказывались еще более пятидесяти лет назад, но проект масштабных раскопок не получил достаточного финансирования.