Эксперт рассказал об опасности летучих мышей в России

Летучие мыши в России могут быть переносчиками опасных вирусов. Об этом заявил профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

По его словам, ареал обитания летучих мышей в России включает даже тундровую зону, также их можно найти в городах, включая крупные, расположенные, к примеру, в Московской области.

«В Москве, думаю, найти их все же сложно, а вот в Московской области точно можно. И даже много», - приводит слова эксперта газета «Известия».

Он отметил, что летучих мышей в России нужно тщательно изучать на предмет возможного наличия опасных вирусов. В целом, по мнению Щелканова, человечество на протяжении всего XXI века будет занято борьбой с вирусными инфекциями.