В Москве умерли 34 пациента с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончались еще 34 пациента с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе. Общее число летальных исходов в столице достигло 3904.

Накануне умерли 39 человек, в предыдущие два дня - по 35.

По последним данным, в Москве - 222 871 случай заражения коронавирусом, 153 248 пациентов вылечились.

Ранее Сергей Собянин заявил, что вторая волна эпидемии в столице маловероятна. Могут быть небольшие проявления, которые не изменят ситуацию в целом.