Ирландец выиграл в лотерею почти 50 миллионов евро

Счастливчику из Ирландии удалось разбогатеть на €49 564 586 благодаря единоразовому выигрышу в лотерее. Соответствующую информацию опубликовала на своем официальном аккаунте в Twitter Национальная лотерея Ирландии.

Победитель верно указал шесть выигрышных номеров, а также угадал два дополнительных. В соответствии с правилами лотереи победитель, имя которого не было раскрыто, может пожелать остаться анонимным.

Вырученная сумма стала шестой по величине во всей истории лотерей на территории Ирландии.

Ранее организаторы российских лотерей рассказали о порядке получения средств при выигрыше суммы миллиардных масштабов. Победитель может выйти на связь в течение шести месяцев, а сам выигрыш, при наличии веской причины, может быть придержан на срок до трех лет.