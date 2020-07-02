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Музей, храм или мечеть: как мир отреагировал на решение Турции изменить статус собора Святой Софии

Денис Шурыгин
23:02 02.07.2020
Один из главных мировых символов христианства, невероятно популярный среди туристов, могут закрыть для свободного посещения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Верховный суд Турции разрешил изменение статуса храмового комплекса Святой Софии в Стамбуле. Софийский собор, возведенный по приказу императора Юстиниана в VI веке, и имеющий статус музея, может стать мечетью. Госсовет Турции одобрил новое решение за какие-то 17 минут.

Первая в современности мусульманская служба в соборе Святой Софии в Стамбуле может случиться уже 15 июля. Свое разрешение на изменение статуса Верховный суд Турции дал, сославшись на незаконность решения первого президента Мустафы Кемаля Ататюрка, который в 1934 году придал храмовому комплексу именно музейный статус.

«Мы призываем правительство Турции оставить собор Святой Софии как музей, как пример приверженности уважению религиозных традиций и исторического многообразия, которые внесли вклад в Турецкую Республику, и гарантировать, что он останется доступным для всех», - заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Один из главных мировых символов христианства, невероятно популярный среди туристов, могут закрыть для свободного посещения.

«Теперь они говорят: “Не превращайте собор Святой Софии в мечеть”. Вы правите Турцией или мы? У Турции есть свои институты власти. Если такой шаг должен быть сделан, учреждения, которые имеют полномочия для этого, определены. Есть парламент», - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Собор Святой Софии построен в 537 году. Целое тысячелетие он являлся главным православным собором, затем 500 лет главной мечетью, затем музеем, охраняемым Юнеско.

«Превращение собора Святой Софии в мечеть разочарует миллионы христиан по всему миру. Собор Святой Софии благодаря своей святости является жизненно важным центром, где Восток встречается Западом. Это решение разрушит эти два мира, тем более в то время, когда человечество нуждается в единстве после смертельной пандемии коронавируса», - сказал Патриарх Константинопольский Варфоломей.

Если верить опросам, то две трети жителей Турции давно и настойчиво хотели лишить Собор Святой Софии музейного статуса. Обращения в Госсовет поступали десятки раз.

«Честно говоря, я считаю, что это не нужно делать. Доходы от туризма уже упали из-за коронавируса. Десятки тысяч людей приезжают сюда каждый месяц, чтобы молиться», - считает житель Стамбула Мерт Гулбахар.

Против решения турецких властей выступили все и сразу. Греческая и армянская церкви в один голос призывают соседей не принимать поспешных и неблагоразумных действий. В поддержку музейного статуса храма выступили ученые. Академики, профессура со всех континентов поставили десятки подписей под открытым письмом.

«Когда принималось в 34 году решение о превращении Святой Софии из мечети в музей, учредительные документы Святой Софии не были изменены. И до сих пор назначение этого объекта в этих учредительных документах - мечеть», - пояснил президент российско-турецкой Ассоциации проектного развития Иван Стародубцев.

По турецким законам изменить статус музейного комплекса Святой Софии ничего не стоит. Тем более, существует версия, что подпись Мустафы Кемаля Ататюрка на указе о превращении мечети в музей - поддельная.

«Ататюрк основал собор Святой Софии как музей, чтобы подчеркнуть свое видение Турции как светского государства. И почти 100 лет спустя Эрдоган пытается добиться противоположного», - рассказал писатель Сонер Кагаптай.

Святыня двух религий Собор Святой Софии имеет важное значение и для России. Согласно преданию, именно в нем приняла крещение княгиня Ольга - первая правительница Руси, которая проповедовала христианство.

«И в самые трудные годы, когда Византия испытывала натиск османских завоевателей в 14 веке, великие князья Руси деньгами помогали поддержанию этого храма», - объяснил академик РАН, доктор исторических наук Сергей Карпов.

Решение уже принято. Статус Святой Софии можно изменить указом президента. Если он это сделает, то первая большая молитва уже в мечети, а не в соборе, может пройти 15 июля. В день четвертой годовщины попытки государственного переворота в Турции.

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