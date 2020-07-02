Синоптики рассказали, когда в Москву придет первая волна июльского тепла

Первая волна тепла придет в Москву в пятницу, 3 июля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Она начнется с 3 июля и по 7 число точно будет», - сказал он ТАСС.

Метеоролог не исключил, что этот период может быть и более продолжительным. Он отметил, что в эти дни температура в городе будет выше нормы на пять градусов.

Также Вильфанд подчеркнул, что такой период считается опасным, потому что может негативно сказаться на здоровье людей.