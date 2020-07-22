Ученые предложили нагревать облака для возникновения дождей

Российские специалисты вместе с коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов предложили использовать особые наземные установки для вызова дождей. Применять их предполагается на территориях, где величина облаков зачастую не позволяет сформироваться условиям для полноценного дождя.

Устройство, названное метеотроном и представляющее собой, по сути, крупный источник тепла, должно будет с помощью тепловых потоков увеличивать размеры облака. Дальность струи тепла сможет достигать примерно 3-4 километра в высоту.

Температура поставляемого струей воздуха должна будет превышать окружающую температуру на 10-20 градусов для сохранения влажности воздуха.

«Можно и больше, но воздух в струе тогда будет более сухим», - цитирует научный журнал Atmospheric Research одного из авторов исследования, профессора Роберта Закиняна.

Кроме этого, струя тепла должна достигать определенной скорости, чтобы приблизиться к облаку. Необходимую скорость ей смогут задать турбореактивные двигатели, использующиеся в самолетах.

К настоящему времени установка уже успешно прошла первые испытания.