Поток сметал все на своем пути: как пережили мощный паводок жители города Нижние Серги

Небольшой город Нижние Серги в Свердловской области смыло из-за паводков: пострадали 200 домов, часть из них унесло потоками воды. Объявлен режим ЧС. В регион по поручению президента России Владимира Путина направлен глава МЧС Евгений Зиничев

Небольшая, спокойная река Заставка, глубина которой летом обычно не превышает 20-ти сантиметров, за полчаса из-за аномального ливня превратилась в мощный поток, несущийся со скоростью несколько метров в секунду, глубиной до 5 метров. Заставка образовала новое русло вдоль небольшой улицы Жукова. Дома на Жукова приняли на себя основной удар стихии.

Паводок смел все на своем пути - разрушены постройки, опрокинуты припаркованные у палисадников автомобили, часть из них снесло вниз по течению. У нескольких домов проломлены несущие стены: восстановлению не подлежат.

Поток шел с гор, вырывая с корнем десятиметровые сосны. Под ударами полувековых деревьев сараи и бани разваливались как спичечные домики. А тяжелая сельскохозяйственная техника катилась кубарем, как игрушечная. Трактор Беларусь вместе с телегой груженой дровами протащило от места стоянки более 50-ти метров.

Владелец трактора Владимир Шарин рассказывает: дом достался ему от родителей. Он живет в нем уже почти 60 лет, но не припомнит такого паводка. Говорит – еле успели убежать от разрушительной волны, забравшись на чердак, выломав оконную решетку, удалось подняться в гору.

Продолжение смотрите в сюжете Анатолия Бородкина.