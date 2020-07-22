В России предлагают повысить возраст молодежи до 35 лет

Верхний предел возраста, в котором человека относят к представителям молодежи, может быть сдвинут на пять лет, а именно – повышен с 30 до 35. Такие изменения предполагаются в новой редакции законопроекта о молодежной политике в России.

Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев во время тематического заседания профильного комитета Государственной Думы.

В настоящее время законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. При условии его реализации в скором времени себя «почувствуют моложе» почти 13 миллионов граждан страны.

Как указал председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, 35 лет еще не является пределом и в перспективе возраст молодежи может быть увеличен еще на несколько лет. Он отметил, что в ВОЗ предлагают считать 43 года молодостью.

В соответствии с действующим законодательством молодежью на территории России считаются люди в возрасте от 14 до 30 лет.