Сотни лет заключения: как российские моряки оказываются в греческих тюрьмах

Впечатливший всех накануне тюремный срок в 253 года для наших моряков в Греции могут дать не в последний раз. Снова есть кандидаты поплатиться за сотрудничество с теми, кто их нанял перевозить нелегальных мигрантов. Влиятельные заказчики от ответственности уходят, а простые перевозчики садятся в тюрьму.

Россияне находят в Интернете вакансию: две тысячи евро на руки за катание туристов на яхте у побережья Эгейского или Средиземного моря. Перелет в Турцию, проживание в шикарном отеле, обучение вождению на воде - все за счет работодателя. Вакансия, от которой голова пойдет кругом не только у безработного из российской глубинки.

«Когда они прибывают в Турцию или Грецию, их там отправляют в море, сажают на борт мигрантов, если наши сограждане что-то подозревают, то им угрожают расправой. Противостоять в чужой стране не зная языка и законов нашим сложно», - рассказал вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Реальность оказывается слишком суровой - никаких денег и тюрьма после первого же рейса. Забитую беженцами яхту останавливает полиция, и весь экипаж превращается в матерых преступников. Наказание - от 7 до 12 лет заключения за каждого незаконного мигранта. В результате получаются сроки с астрономическими цифрами. Люди, по крайней мере, столько не живут: 80, 120 и даже 600 лет. Все зависит от размера яхты и жадности настоящего организатора перевозки.

«Когда они его задержали, там, на острове, полиция, они общались с ним на греческом языке, хотя он его не знает. Ему не был предоставлен переводчик при задержании. Он подписал какие-то бумаги на греческом языке», - делится мать одного из арестованных моряков Ольга Золотова.

Сын Ольги Алексей Золотов получил 341 год тюрьмы и штраф в 850 тысяч евро. Сейчас он в греческой тюрьме в ожидании апелляции, которая назначена на октябрь. Знакомство с назначенным адвокатом произойдет за день до заседания суда, и это стандартная история всех россиян, кто решил подзаработать морским извозом.

Обманом, силой, угрозами российских моряков заставляют брать на борт нелегальных попутчиков. Греческую систему правосудия не смущает тот факт, что задержанные моряки не владеют языками, чуть ли не впервые оказались в море и готовы предоставить доказательства своей невиновности. Куда проще обвинить экипаж в торговле людьми, чем искать настоящих контрабандистов.

Продолжение смотрите в сюжете Дениса Шурыгина.