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В Киеве заявили о приверженности выполнению минских соглашений

Анна Берестовая
23:22 22.07.2020
В среду вечером в формате видеоконференции состоялось последнее заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.
В Киеве заявили о приверженности выполнению минских соглашений
© Фото: Alexander Rekun, Global Look Press

Украина в очередной раз подтвердила свою готовность действовать в соответствии с минскими соглашениями, а также выполнять договоренности, достигнутые на декабрьском саммите в Париже.

Такое заявление сделали представители Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на территории Донбасса. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба президента Владимира Зеленского.

Заседание группы прошло вечером 22 июля в формате видеоконференции.

Ранее российский лидер Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель высказались в пользу усиления активности работ по реализации минских договоренностей. Глава Российской Федерации подчеркнул, что избирательность Украины по отношению к собственным обязательствам заводит в тупик процесс переговоров.

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