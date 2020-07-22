В Киеве заявили о приверженности выполнению минских соглашений
Украина в очередной раз подтвердила свою готовность действовать в соответствии с минскими соглашениями, а также выполнять договоренности, достигнутые на декабрьском саммите в Париже.
Такое заявление сделали представители Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на территории Донбасса. Соответствующую информацию предоставила пресс-служба президента Владимира Зеленского.
Заседание группы прошло вечером 22 июля в формате видеоконференции.
Ранее российский лидер Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель высказались в пользу усиления активности работ по реализации минских договоренностей. Глава Российской Федерации подчеркнул, что избирательность Украины по отношению к собственным обязательствам заводит в тупик процесс переговоров.