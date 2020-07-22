Российские военные провели патрулирование в провинциях Алеппо и Ракка

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. В том числе продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.

Российская военная полиция провела патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо и Ракка. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Метрас – Швайхан - Айн-Иса – Мишрака – Бир-Кантари – Бир-Хамид-Эль-Али – Квайрес – аэродром Метрас.

Как рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий, 22 июля состоялось двадцать первое совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакия. Впервые оно прошло по всему маршруту от населенного пункта Трумба до населенного пункта Айн Эль-Хабр. Протяженность маршрута совместного патруля составила 71 километр.

К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось три БТР-82А. Движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хнейз-Эш-Шамилия провинции Ракка, в ходе которой мирному населению выдано 440 продовольственных наборов общим весом 2,13 тонны.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 455 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 4 083,2 тонны.

Щербицкий добавил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксирован один обстрел населенного пункта Кавкаба, один обстрел населенного пункта Мардих в провинции Идлиб, один обстрел населенного пункта Мамухия в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*.

*«Джебхат-ан-Нусра» - запрещенная в РФ террористическая организация