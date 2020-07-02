В Конгрессе США призвали расширить санкции против оборонной промышленности РФ

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала расширить санкции против РФ. Она добавила, что считает необходимым ввести ограничения против оборонного и разведывательного сектора страны в связи с сообщениями о якобы сговоре России с талибами*.

«У нас был крепкий законопроект от обеих партий, но Белый дом сказал нам убрать санкции против России, которые касались разведывательного и оборонного секторов. Мы должны их (санкции) восстановить — что бы ни случилось по этому вопросу», - сказала Пелоси на пресс-конференции.

Против данных секторов уже действуют санкции США по другим обвинениям. К примеру, якобы Кремль вмешивался в выборы президента США в 2016 году.

Напомним, ранее New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.

Позже президент США Дональд Трамп и военная разведка страны назвала этот материал фейковым и полным недостоверной информации.

Талибан* - запрещенная на территории РФ террористическая организация