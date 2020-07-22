«Главное не растеряться»: тренер пережившего удар молнии футболиста Заборовского рассказал о произошедшем

Когда в 16-летнего вратаря футбольного клуба «Знамя труда» Ивана Заборовского ударила молния, первую помощь ему оказал тренер Антон Басов - сделал искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, после чего футболиста отправили в реанимацию.

По его словам, в момент, когда обнаружили Ивана, главное было не растеряться и грамотно оказать первую помощь.

«По камерам посмотрели, что произошел хлопок, затем обернулись и увидели, что Иван лежит обездвижено на поле. Мы подбежали к нему, перевернули и начали оказывать первую помощь», - рассказал «Звезде» Басов.

Уточняется, что молния ударила молодого человека в цепочку и сожгла ее буквально дотла, однако крестик остался невредимым.

В реанимации спортсмена ввели в искусственную кому, из которой вышел Заборовский только через неделю. Несмотря на серьезность полученных травм, специалисты разрешили футболисту приступить к тренировкам.