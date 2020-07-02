Трагическая шалость: что известно о резонансном инциденте со сброшенной бутылкой в Красногорске

Подмосковными следователями возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности четырехлетней девочке в Красногорске.

Ранее сообщалось, что вечером 1 июля из окна жилого дома был выброшен мусорный пакет, в котором находилась стеклянная бутылка. Пакет с бутылкой упал на голову малышке, которая в этот момент проходила с родителями по тротуару. В результате девочка получила серьезные травмы. Она была госпитализирована и прооперирована.

Инцидент произошел на Бульваре космонавтов. По рассказам очевидцев, двое мальчишек играли с оставленным возле мусоропровода мусорным пакетом. Затем игра перекочевала на общественный балкон. Откуда, с 23 этажа, они и выбросили мусор на проходивших мимо людей.

«Семья вышла отсюда, из подъезда... крик», - рассказала консьерж Елизавета Четвертухина.

По словам жильцов дома, случаи, когда с балконов выбрасывали мусор, бывали и раньше. Сейчас прокуратура проводит проверку и выясняет все детали происшествия.